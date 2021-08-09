Сергей Лавров и Байрамов обсудили пути нормализации ситуации на армяно- азербайджанской границе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. В ходе телефонного разговора обсуждались пути нормализации ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МИД России.

Отмечается, что состоялся обмен мнениями по различным аспектам реализации положений трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Армении, России и Азербайджана 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.