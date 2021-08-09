В июле в медицинских учреждениях Гегаркуника зарегистрировано 121 родов

Как сообщили «Арменпресс» в отделе здравоохранения и социального обеспечения Гегаркуникской областной администрации, 71 ребенок родился в Мартунинском роддоме, 25 детей - в Севане, 13 детей - в медицинских центрах Гавара, 10 детей - в больнице Вардениса и 2 ребенка - в Центре здоровья Чамбарака. По сравнению с июлем прошлого года, в этом году количество родов в медицинских учреждениях, осуществляющих родовспоможение, уменьшилось на 20. Снижение показателей приходится на медицинские центры Гавара и Севана, больницу Вардениса и поликлинику Чамбарака. По сравнению с предыдущим годом, в Гаварском медицинском центре было зарегистрировано на 15 родов меньше, в больнице Варденис - на 11, в медицинском центре Севана и в поликлинике Чамбарак - на одно. Но в роддоме Мартуни по сравнению с июлем прошлого года количество родов увеличилось на 8.

Хосров Хлгатян