Ремонтируется поврежденный мост села Гегаркуник

В селе Гегаркуник Гегаркуникской области подходят к завершению восстановительные работы моста, разрушенного вследствие наводнений, произошедших весной этого года.

Как сообщил «Арменпресс» глава общины Гегаркуник Араик Абрамян, строительство моста проводилось за счет средств в размере 7,5 млн драмов, выделенных общинной администрацией Гегаркуника. 400 000 драмов для составления проектно-сметной документации было выделено областной администрацией. Строительные работы начались в конце июля и завершатся в ближайшие дни.

По состоянию на 9 августа уже построены опоры и крыша моста. В ближайшие дни будет установлен асфальтобетонный слой и решетки, будут проведены работы по гидроизоляции, после чего мост будет готов к эксплуатации. Он имеет жизненно важное значение для жизнедеятельности общины, поскольку связывает между собой сельские кварталы. «За быстрое реагирование на возникшие проблемы и за предоставление средств на ремонт в кратчайшие сроки, от имени всего населения общины хочу выразить нашу признательность бывшему губернатору Гегаркуника, теперь уже министру территориального управления и инфраструктур Гнелу Саносяну», - отметил глава общины.

Хосров Хлгатян