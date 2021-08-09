Международная группа исследователей выяснила, что препарат фенофибрат и его активная форма фенофибриновая кислота могут уничтожать коронавирус SARS-CoV-2 в клетках человека. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, oб этом говорится в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Pharmacology.

Фенофибрат — средство, которое используется для снижения уровня холестерина у пациентов с рисками сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые обратили на него внимание в поисках препарата, способного нарушить возможность белкового шипа коронавируса связываться с клеточными рецепторами ACE2.

Лабораторные эксперименты на клеточных культурах показали, что фенофибрат способен снизить вирусную нагрузку на 70%. При этом он показал одинаковую эффективность против большинства штаммов SARS-CoV-2. Но его эффективность против "дельта"-штамма коронавируса еще изучается.

Ученые отметили, что фенофибрат очень дешев и доступен во всем мире, поэтому в странах в странах с низким и средним уровнем дохода, а также для пациентов, которым не рекомендована вакцинация, он может быть очень полезен.

Ранее стало известно, средство от паразитов может стать успешным лекарством в борьбе с распространением коронавируса.