Армен Григорян и Станислав Зась обсудили предстоящее председательство Армении в ОДКБ

9 августа исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Армен Григорян принял генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение МИД Армении.

Армен Григорян представил Станиславу Засю ситуацию, сложившуюся в результате вторжения азербайджанских ВС на территории Сюникской и Гегаркуникской областей РА, а также периодические провокации Азербайджана, в том числе и с территории Нахиджевана.

В рамках оценок армянской стороны ситуации в зоне ответственности ОДКБ и в Кавказском регионе Армен Григорян обратил внимание на последствия азербайджано-турецкой агрессии, совершенной против Арцаха, и исходящие из нее угрозы. Стороны подчеркнули необходимость деэскалации ситуации.

В ходе встречи стороны коснулись нагорно-карабахского конфликта и подчеркнули необходимость всеобъемлющего и длительного урегулирования карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Коснулись и предстоящего председательства Армении в ОДКБ. Армен Григорян сообщил о концептуальных подходах председательства Армении, подчеркнув, что одним из приоритетов будет повышение эффективности организации и укрепление механизмов своевременного реагирования на нужды государств-членов.

Станислав Зась, в свою очередь, подчеркнул важность усовершенствования ОДКБ и заверил, что рабочие органы ОДКБ приложат все усилия для претворения в жизнь приоритетов, объявленных армянской стороной.