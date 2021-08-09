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Айк Петросян и генсек ОДКБ обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Айк Петросян и генсек ОДКБ обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Сегодня в Аппарате Совета безопасности Армении состоялась встреча руководителя Аппарата Совета безопасности Айка Петросяна с находящимся в Армении с рабочим визитом генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем.

Как передает «Арменпресс», в ходе встречи была обсуждена ситуация на армяно-азербайджанской границе, последние развития и возможности использования в процессе мирного урегулирования ситуации механизмов, существующих в рамках ОДКБ.

Собеседники коснулись и  проектов документов, которые будут обсуждаться на предстоящем в сентябре в Таджикистане заседании Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ, и также подготовки приоритетов предстоящего председательства Армении в организации.


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