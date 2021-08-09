Президент Армен Саргсян поздравил президента Сингапура

Президент Республики Армен Саргсян по случаю национального праздника - Дня независимости направил президенту Республики Сингапур госпоже Халиме Якоб поздравительное послание. «Арменпресс» передает это, ссылаясь на сообщение, распространенное Аппаратом президента РА.

«С момента обретения независимости Сингапур, внедрив устойчивую и эффективную модель экономического роста, поддерживая демократию и верховенство закона, стал образцом для региона и всего мира.

Я высоко ценю отношения между Арменией и Сингапуром, основанные на взаимной симпатии и исторических связях, и уверен, что наша тесное сотрудничество будет способствовать развитию сфер, представляющих взаимный интерес», - говорится в послании президента Саргсяна.