Генсек ООН приветствовал диалог России и США по контролю над вооружениями

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в 76-ю годовщину американской атомной бомбардировки японского города Нагасаки приветствовал стремление РФ и США к диалогу по контролю над вооружениями, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я приветствую убежденность Соединенных Штатов и Российской Федерации в том, что победителей в ядерной войне быть не может и ее нельзя допустить, - отметил генсек. - Я также приветствую их стремление к диалогу по контролю над вооружениями". Гутерриш поддержал "всех участников Договора о запрещении ядерного оружия", выразив надежду на то, что посредством диалога удастся "ужесточить нормы в отношении ядерных вооружений".

По словам генсека ООН, даже спустя 76 лет после бомбардировки Нагасаки мир продолжает "существовать в тени ядерного гриба". "Опасность применения ядерного оружия сейчас так же высока, как на пике холодной войны", - считает он.

ДЗЯО был принят в Нью-Йорке 7 июля 2017 года при поддержке 122 государств - членов ООН по итогам переговоров, в которых не принимали участие ядерные державы, включая Россию, Великобританию, Китай, США и Францию.

В соответствии с текстом документа его участники обязуются "никогда и ни при каких обстоятельствах" не разрабатывать, не испытывать, не производить и не накапливать ядерное оружие, а также не применять его и не угрожать его применением. Странам, присоединившимся к соглашению, будет также запрещено размещать на своей территории ядерное оружие других государств.

25 октября Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN) объявила, что договор вступит в силу 22 января 2021 года, поскольку его уже ратифицировали 50 стран.

РФ не раз выражала позицию о том, что не будет поддерживать, подписывать или ратифицировать этот договор. Как отметила 21 января директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, Россия считает, что ДЗЯО не способен внести вклад в сокращение ядерных вооружений, и не намерена присоединяться к данному документу.