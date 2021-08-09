В Армении по состоянию на 8 августа проведено 194 902 вакцинаций от COVID-19

С начала процесса вакцинации от COVID-19 по состоянию на 8 августа в Армении проведено 194 902 прививки, из них: первая доза – 132 529, вторая – 62 373. Об этом «Арменпресс» сообщили в Минздраве рменииА.

Прививки вакцинами «АстраЗенека», «Спутник-V», «Коронавак» делаются лицам от 18 лет и старше, согласно заявлениям, и на добровольных началах. Вакцинацию проводят в организациях первичной медико-санитарной помощи во все дни недели. В субботу и в воскресенье установлены дежурства с 10:00 до 16:00.

Необходимо заранее позвонить в предпочитаемую вами поликлинику, независимо от регистрации, и записаться на вакцинацию. Могут быть вакцинированы и иностранные граждане. Их вакцинация тоже проводится бесплатно.