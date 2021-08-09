По состоянию на 11:00 9 августа в Армении подтверждено 140 новых случаев заражения COVID-19. Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Армении сообщает, что 191 заболевших вылечились, есть 3 летальных исхода. За последние сутки проведено 4 458 тестов. Всего проведено 1 396 508 тестов.

Всего подтверждено 232 297 случаев заражения COVID-19, 221 407 из которых вылечились, есть 4 653 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 5110 пациентов.