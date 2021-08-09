"Талибан"* предостерег США по поводу Афганистана
Радикальное движение "Талибан"* выступило с предостережением к США потребовав не вмешиваться в дела Афганистана. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА Новости со ссылкой на заявление официальный представитель политического офиса.
Ранее бомбардировщики B-52 Stratofortress ВВС США нанесли авиаудары по "Талибану"* в столице провинции Джаузджан Шибергане. В минобороны республики заявили, что были ликвидированы более 200 талибов.
Представитель политофиса "Талибана"* отметил, что в происходящем в стране виноваты власти Афганистана.
"Талибан"* ранее заявил, что взял под контроль провинции Кундуз и Сари-Пуль, а также административного центра провинции Тахар.
Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и государства НАТО начали вывод войск с территории республики, который происходит в рамках соглашения о мире, подписанного в 2020 году между талибами и представителями США.
Предполагается, что уход сил завершится к 11 сентября.
Ранее радио Sputnik сообщало, что бомбардировщики США нанесли удары по талибам.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен