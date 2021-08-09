Президент Армении направил президенту Эквадора поздравительное послание

Президент Армен Саргсян по случаю Национального праздника Республики Эквадор направил президенту Эквадора Гильермо Лассо поздравительное послание.

Как сообщает «Арменпресс», в послании президента, в частности, говорится:

«Я убежден, что отношения между народами Армении и Эквадора, основанные на взаимоуважении между, могут стать основой для раскрытия потенциала межгосударственного сотрудничества между нашими странами».