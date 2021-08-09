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Президент Армении направил президенту Эквадора поздравительное послание

Президент Армении направил президенту Эквадора поздравительное послание

Президент Армен Саргсян по случаю Национального праздника Республики Эквадор направил президенту Эквадора Гильермо Лассо поздравительное послание.

Как сообщает «Арменпресс», в послании президента, в частности, говорится:

«Я убежден, что отношения между народами Армении и Эквадора, основанные на взаимоуважении между, могут стать основой для раскрытия потенциала межгосударственного сотрудничества между нашими странами».


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