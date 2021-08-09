ГД выдвинул кандидатом на пост председателя постоянной комиссии по государственно- правовым вопросам Владимира Варданяна
10:13, 9 Август, 2021
ЕРЕВАН, 9 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Партия «Гражданский договор» выдвинула Владимира Варданяна кандидатом на пост председателя постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам НС.
Как сообщает «Арменпресс», об этом в Национальном Собрании заявил руководитель фракции «Гражданский договор» Айк Конджорян.
Депутат Арпине Давоян представила биографию кандидата.
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