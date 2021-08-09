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Национальное собрание продолжает работу первой сессии

Национальное собрание продолжает работу первой сессии

ЕРЕВАН, 9 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Национальное Собрание РА продолжает работу сессии, начатой 2 августа.

Как сообщает «Арменпресс», парламент продолжит обсуждение вопроса о выборах председателей постоянных комиссий. Право выдвижения кандидатов в председатели 12 постоянных комиссий было распределено между фракциями в следующих пропорциях: председатели 9 комитетов выдвигаются правящей фракцией «Гражданский договор», председатели 3 комитетов выдвигаются оппозиционной фракцией "Айастан".

На предыдущем заседании глава "Айастан" Сейран Оганян заявил, что его фракция для выдвижения кандидатов в президенты избрала Постоянную комиссию по экономическим вопросам, Постоянную комиссию по регионально-евразийской интеграции и Постоянную комиссию по правам человека по связям с общественностью.


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