Национальное собрание продолжает работу первой сессии

ЕРЕВАН, 9 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Национальное Собрание РА продолжает работу сессии, начатой 2 августа.



Как сообщает «Арменпресс», парламент продолжит обсуждение вопроса о выборах председателей постоянных комиссий. Право выдвижения кандидатов в председатели 12 постоянных комиссий было распределено между фракциями в следующих пропорциях: председатели 9 комитетов выдвигаются правящей фракцией «Гражданский договор», председатели 3 комитетов выдвигаются оппозиционной фракцией "Айастан".



На предыдущем заседании глава "Айастан" Сейран Оганян заявил, что его фракция для выдвижения кандидатов в президенты избрала Постоянную комиссию по экономическим вопросам, Постоянную комиссию по регионально-евразийской интеграции и Постоянную комиссию по правам человека по связям с общественностью.