Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Новой Зеландии

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в понедельник у берегов Новой Зеландии. Как передает Арменпресс, об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр находился в 1576,8 км к юго-западу от города Блафф и в 1708 км к юго-западу от города Данидин. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о жертвах, разрушениях или угрозе цунами не поступала.