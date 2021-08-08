В Токио завершились XXXII Летние Олимпийские игры.

Как передает Арменпресс, церемония закрытия началась парадом делегаций, Знаменосцем команды Армении стал бронзовый призер Олимпийских игр, боксер Ованнес Бачков.

Церемония закрытия Олимпийских игр Токио-2020 была богата на музыкальные паузы и небольшие представления. На церемонии закрытия были награждены победители мужского и женского марафонов. Награды вручали президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и другие. Победителями марафона стали представители Кении.

В специальном видеоролике была представлена работа волонтеров, участвовавших в организации и проведении игр, большинство из которых были из Японии. Волонтеров из других стран было меньше – из-за пандемии коронавируса.

В заключительной части официальной церемонии закрытия мэр Токио, по традиции, передал олимпийский флаг мэру Парижа Анн Идальго - мэру города, принимающего следующие Игры.

«Олимпийские игры в Токио были играми надежды и мира. Спасибо, Токио! Спасибо, Япония! Особая наша благодарность — волонтерам», - сказал президент МОК Томас Бах.

Церемония закрытия XXXII Летних Олимпийских игр завершилась красочным, традиционным действием, во время которого был погашен Олимпийский огонь.

На XXXII Летних Олимпийских играх Армения завоевала 4 медали, заняв 47-е место в общем медальном зачете. Тяжелоатлет Симон Мартиросян и борец греко-римского стиля Артур Алексанян завоевали серебро, а гимнаст Артур Давтян и боксер Ованнес Бачков - бронзовые медали.