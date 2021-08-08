У Талина произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащих российской военной базы

На трассе Гюмри – Ереван в районе н.п. Талин 8 августа около 7 часов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащих российской военной базы, базирующейся на территории Армении. По предварительным данным, управляя личным автомобилем военнослужащий контрактной службы не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства в кювет.

Как сообщили Арменпресс в Пресс-службе Южного военного округа РФ, в результате дорожно-транспортного происшествия один военнослужащий-контрактник от полученных травм скончался на месте. Четверых военнослужащих контрактной службы, находящихся в автомобиле во время ДТП, с травмами средней степени тяжести оперативно доставили в лечебное учреждение, где им была оказана вся необходимая медицинская помощь. По факту ДТП командованием воинской части совместно с правоохранительными органами проводится проверка.

Ранее Управление по связям с общественностью и СМИ МЧС РА сообщило, что 8 августа в 06:23 в Арагацотнский региональный кризисный центр пришла тревога о происшествии на трассе Талин-Мастара, есть жертвы. На место происшествия выехал один боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления спасательной службы МЧС РА. Выяснилось, что на 82-ом км автодороги Ереван-Гюмри автомобиль марки "BMW" выехал за пределы проезжей части дороги, врезался в бетонный барьер, перевернулся и оказался в поле. До прибытия спасателей из пострадавшего автомобиля был извлечен местными силами и доставлен в медицинский центр города Талин. Спасатели с помощью специальной техники вытащили из автомобиля двух граждан и приблизили к машине скорой помощи. пострадавшие госпитализированы в медицинский центр города Талин. Спасатели вытащили из-под автомобиля тело одного гражданина и донесли до машины скорой помощи, а также обесточили автомобиль.