В Эчмиадзине арестовано лицо, предположительно совершившее убийство

8 августа около 06:35 часов, в Вагаршапатское отделение полиции позвонил гражданин, сообщивший, что в одном из домов на улице Таманяна в Эчмиадзине жилец зарезал владельцев дома и своего свекра.

Как сообщили Арменпресс в отделе по связям с общественностью и информации Следственного комитета Республики Армения, в результате принятых мер выяснилось, что в тот же день, в районе 06:35 часов, человек, проживающий на правах съемщика в одном из домов на ул.Таманяна в Эчмиадзине, с целью умышленно лишить жизни владельца этого же дома и его жену, наносил беспорядочные удары кухонными ножами по разным частям тел жертв.

На шум прибежал сосед и бросился на помощь. Увидев его, жилец также и ему нанес ножевые ранения в разные части тела. Затем съемщик попытался скрыться, но был задержан прибывшими на место сотрудниками полиции.

В результате полученных травм хозяин дома скончался, а его жена и сосед были доставлены в медпункт с телесными повреждениями.

Согласно источнику, в Вагаршапатском отделе Армавирского областного управления Следственного комитета РА возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 2 статьи 34-104 УК РА.

Предполагаемый преступник задержан по подозрению в совершении преступления, описанного выше.

Расследование продолжается.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.