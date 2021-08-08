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В Эчмиадзине арестовано лицо, предположительно совершившее убийство

В Эчмиадзине арестовано лицо, предположительно совершившее убийство

8 августа около 06:35 часов, в Вагаршапатское отделение полиции позвонил гражданин,  сообщивший, что в одном из домов на улице Таманяна в Эчмиадзине жилец зарезал владельцев дома и своего свекра.

Как сообщили  Арменпресс в отделе по связям с общественностью и информации Следственного комитета Республики Армения, в результате принятых мер выяснилось, что в тот же день, в районе 06:35 часов, человек, проживающий на правах съемщика в одном из домов на ул.Таманяна в Эчмиадзине, с целью умышленно лишить  жизни владельца этого же дома и его жену,  наносил беспорядочные удары кухонными ножами по разным частям тел жертв.

На шум прибежал сосед и бросился на помощь. Увидев его,  жилец также и ему нанес  ножевые ранения в разные части тела. Затем съемщик попытался скрыться, но был   задержан прибывшими на место сотрудниками полиции. 

В результате полученных травм хозяин дома скончался, а его жена и сосед были доставлены в медпункт с телесными повреждениями.

Согласно источнику, в Вагаршапатском отделе Армавирского областного  управления Следственного комитета РА возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 2 статьи 34-104 УК РА. 

Предполагаемый преступник  задержан по подозрению в совершении преступления, описанного выше. 

Расследование продолжается.         

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.


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