Время в Ереване: 11:07:36,   8 Август

В  некоторых  районах  РА  сохранится  повышенная  пожароопасная обстановка, ожидаются  дождь и гроза

В  некоторых  районах  РА  сохранится  повышенная  пожароопасная обстановка, ожидаются  дождь и гроза

В Араратской долине и в ее предгорьях сохранится высокая степень пожаропасности, в предгорьях Вайоц дзора, в районах Сюникской долины и в Ереване она также сохранится. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, 8, 10, 12-13 августа в отдельных районах   республики, а 9, 11 августа – уже в  большинстве районов республики  во второй половине дня ожидаются дожди и грозы, местами возможен град.

Согласно источнику, ветер  юго-западный, со скоростью 5-10 м / с, во время грозы ожидается усиление ветра до 15-20 м / с. Температура воздуха существенно не изменится. 

По данным МЧС РА, 8-9 августа, 11 августа днем, 10 августа, 12-13 августа вечером в некоторых районах Еревана ожидается кратковременный дождь-гроза. Во время грозы скорость ветра может усилиться до 18-20 м / с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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