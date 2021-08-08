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COVID-19:  в  Арцахе  зарегистрировано  2  новых  случая   

COVID-19:  в  Арцахе  зарегистрировано  2  новых  случая   

7 августа в Арцахе произведено 30 тестирований, в результате которых зарегистрировано 2 новых случая заболевания коронавирусом.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве здравоохранения Арцаха, 17 инфицированных в настоящее время получают стационарное лечение от коронавируса, а пациенты с легкой формой протекания заболевания получают амбулаторное лечение - на дому.

Согласно источнику, в 2021 году в Арцахе в лаборатории на выявление коронавируса прошли обследование 10615 граждан, и у 983 из них отмечен  положительный результат теста.

Как говорится в сообщении Министерства здравоохранения Арцахской Республики, вакцинация против коронавирусной болезни (COVID-19) проводится в амбулаторно-поликлиническом отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Министерства здравоохранения  Республики Арцах, в медицинском объединении «Аревик», в районных медицинских объединениях

 


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