СК возбудил уголовное дело по факту убийства военнослужащего и его жены взрывом гранаты

Следственный комитет Республики Армения возбудил уголовное дело по факту убийства военнослужащего и его беременной жены в Гюмри. На их телах были обнаружены следы и травмы, характерные для взрыва гранаты.

Об этом Арменпресс сообщили в отделе по связям с общественностью и информации Следственного комитета РА.

«7 августа 2021 г. в 16:15 часов поступил сигнал о том, что во дворе жилого дома на улице Алавердян в Гюмри раздался взрыв.

Следственная группа незамедлительно выехала на место происшествия и обнаружила во дворе указанного дома трупы жителя Гюмри, мужчины 1986 г.р. - военнослужащего N-ской воинской части Минобороны РА, капитана, а также женщины 1992 г/р - его беременной супруги. На их телах были обнаружены следы и травмы, характерные для взрыва гранаты", - говорится в сообщении СК.

Согласно источнику, по данному факту в следственном отделении 10-го гарнизона Военно-следственного управления Следственного комитета РА возбуждено уголовное дело по п. 4 ч. 2 ст. 104 и ч. 1 ст. 235 Уголовного кодекса РА.

Как сообщили из Следственного комитета, были проведены и другие неотложные следственные и судебные действия, в том числе – осмотр места происшествия, в ходе которого был обнаружен предмет, похожий на взрыватель, взрывное кольцо, а также человеческий плод.

Назначен ряд экспертиз для выяснения существенных обстоятельств уголовного дела.

Расследование продолжается. Для выяснения реальных обстоятельств дела, а также обеспечения объективного и всестороннего расследования предпринимаются все необходимые следственные и другие судебно-процессуальные действия.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.