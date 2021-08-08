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Генсек ОДКБ Станислав Зась прибудет в Армению

Генсек ОДКБ Станислав Зась прибудет в Армению

Делегация во главе с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Станиславом Засем будет находиться в Республике Армения 9-10 августа.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении  информации и  общественной  дипломатии Министерства иностранных дел  Республики Армения, в рамках визита делегации  запланированы встречи с премьер-министром РА, руководителями внешнеполитических и оборонных ведомств, а также визит в Офис Совета безопасности Республики Армения.

 


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