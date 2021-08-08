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COVID-19: в Армении 234 новых случая, 173 случая выздоровления, 9  случаев смерти

COVID-19: в Армении 234 новых случая, 173 случая выздоровления, 9  случаев смерти

По состоянию на 11:00 часов 8 августа,  в Армении было подтверждено 232 157 случаев заболевания коронавирусом, из которых 221 216 пациентов вылечены, а 4650 -  скончались. В настоящее время лечение от коронавируса получают 5164 пациента. 

Всего проведено 1 392 050 тестов.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве здравоохранения Республики Армения, 7 августа было проведено 6748 тестирований, по результатам которых подтверждено 234 новых случая заболевания коронавирусом, зарегистрировано 173 случая выздоровления, 9 случаев смерти. 

Согласно источнику, накануне было зарегистрировано 3 случая смерти, когда пациент  болел коронавирусной инфекцией, но умер от другого заболевания. 

Общее число таких случаев - 1127.


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