Анонс мероприятий на 9 августа
17:58, Август 07, 2021
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- 07.08-17:07 Ирак приостанавливает все рейсыв Беларусь
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- 07.08-16:24 Токио-2020. Знамя Армении на церемонии закрытия Игр будет нести Ованес Бачков
- 07.08-15:29 Опорный пункт ВС Азербайджана – угроза для жизни мирных жителей Ин Шена. ЗПЧ Арцаха
- 07.08-15:09 Ситуация с пожарами в Греции немного улучшилась. Премьер-министр Греции
- 07.08-14:56 Азербайджан обстрелял армянские позиции в районе озера Сев лич. С нашей стороны пострадавших нет
- 07.08-14:18 Экс-глава общины Татев объявлен в розыск
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- 07.08-13:43 По субвенционной программе в Спандаряне строится ирригационная система
- 07.08-13:25 В Австралии крокодил напал на рыбачившего военнослужащего
- 07.08-13:18 Цена на азербайджанскую нефть упала
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- 07.08-12:14 Литва заплатит по 300 евро нелегальным мигрантам, которые захотят вернуться домой
- 07.08-11:59 В международном почтовом грузе обнаружен препарат типа «метамфетамин»: возбуждено уголовное дело
- 07.08-11:07 COVID-19: в Армении подтверждено 298 новых случаев
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- 07.08-10:59 Американские индексы - 06-08-21
- 07.08-10:58 Цены на цветные металлы - 06-08-21
- 07.08-10:56 Цены на драгоценные металлы снизились - 06-08-21
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