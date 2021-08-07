Взрыв в Гюмри: погибли молодые супруги

Молодые супруги погибли в результате взрыва в Гюмри. По делу возбуждено уголовное дело по признакам части 110 и 104 УК РА («Самоубийство» и «Убийство»).

Об этом Арменпресс сообщил прокурор Ширакской области Гурген Григорян, отметив, что личности погибших установлены, это супруги.

«Произошел взрыв, погиблимолодые супруги. По предварительной информации, муж - военнослужащий. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия», - сказал прокурор.

7 августа около 15:40 часов в Кумайринский отдел полиции Гюмри поступил звонок о том, что во дворе дома 70 на ул.Алавердяна произошел взрыв. В район прибыли сотрудники Ширакского районного отделения полиции и оперативной группы Кумайринского отделения полиции.

На данный момент полиция оградила место происшествия, на месте работают криминалисты.