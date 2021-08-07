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Взрыв в Гюмри: погибли молодые супруги

Взрыв в Гюмри: погибли молодые супруги

Молодые супруги погибли в результате взрыва в Гюмри. По делу возбуждено уголовное дело по признакам части 110 и 104 УК РА («Самоубийство» и «Убийство»).

Об этом Арменпресс сообщил прокурор Ширакской области Гурген Григорян, отметив, что личности погибших установлены, это супруги. 

«Произошел взрыв, погиблимолодые супруги. По предварительной информации, муж - военнослужащий. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия», - сказал прокурор.

7 августа около 15:40 часов  в Кумайринский отдел полиции Гюмри поступил звонок о том, что во дворе дома 70 на ул.Алавердяна  произошел взрыв. В район прибыли сотрудники Ширакского районного отделения полиции и оперативной группы Кумайринского отделения полиции. 

На данный момент полиция оградила место происшествия, на месте работают криминалисты.

 

 

 


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