Чавушоглу с Байрамовым провели телефонный разговор о лесных пожарах
16:56, 7 Август, 2021
7 августа состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Турции Мевлута Чавушоглу.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает азербайджанский сайт Vesti.az.
Министры иностранных дел двух стран обменялись мнениями о ситуации, связанной с лесными пожарами в Турции и проведением противопожарных операций. Чавушоглу поблагодарил Байрамова за отправку в Турцию очередной группы азербайджанских пожарных.
В свою очередь, глава МИД Азербайджана подчеркнул, что «Азербайджан всегда рядом с братской Турцией и готов оказать необходимую помощь».
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