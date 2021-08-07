Чавушоглу с Байрамовым провели телефонный разговор о лесных пожарах

7 августа состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Турции Мевлута Чавушоглу.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает азербайджанский сайт Vesti.az.

Министры иностранных дел двух стран обменялись мнениями о ситуации, связанной с лесными пожарами в Турции и проведением противопожарных операций. Чавушоглу поблагодарил Байрамова за отправку в Турцию очередной группы азербайджанских пожарных.

В свою очередь, глава МИД Азербайджана подчеркнул, что «Азербайджан всегда рядом с братской Турцией и готов оказать необходимую помощь».