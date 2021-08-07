Ситуация с пожарами в Греции немного улучшилась. Премьер-министр Греции

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в субботу заявил, что ситуация с пожарами в стране немного улучшилась, но борьбу со всеми возгораниями нужно продолжать.

Как передает Арменпресс, об этом сообщаетТАСС.

"Ситуация сегодня немного лучше, чем вчера. Мы должны продолжать интенсивные усилия по тушению всех очагов и исключению риска повторного возгорания", - сказал премьер после посещения Координационного оперативного центра Пожарной службы Греции, где его проинформировали о ситуации с природными пожарами в стране.

Он выразил признательность работникам Пожарной службы, добровольцам, греческой полиции и береговой охране за огромные усилия, которые они приложили минувшей ночью, чтобы взять под контроль огненные фронты, в основном в центральной области Аттика, на острове Эвбея и на полуострове Мани.

Премьер выразил глубокое сожаление по поводу того, что произошло, и еще раз заверил всех пострадавших в том, что восстановление от нанесенного ущерба будет его первым политическим приоритетом.

В Греции уже более 10 дней стоит аномальная жара. Столбик термометра поднимался местами до отметки 47 градусов. В результате ежедневно по всей стране возникают десятки лесных пожаров. По прогнозу национальной метеорологической службы, жаркая погода продержится в стране еще около пяти дней.