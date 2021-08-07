Азербайджан обстрелял армянские позиции в районе озера Сев лич. С нашей стороны пострадавших нет

7 августа с 11:40 до 12:00 часов подразделения ВС Азербайджана в очередной раз прибегли к провокации, открыв огонь из огнестрельного оружия разного калибра в направлении армянских позиций, расположенных в районе армяно-азербайджанской границы в Сюникской области, особенно врайоне озера Сев лич (Черное озеро).

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, огонь противника был подавлен ответными действиями с армянских позиций. С армянской стороны пострадавших нет.