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Азербайджан обстрелял армянские позиции в районе озера Сев лич. С нашей стороны пострадавших нет

Азербайджан обстрелял армянские позиции в районе озера Сев лич. С нашей стороны пострадавших нет

7 августа с 11:40 до 12:00 часов  подразделения ВС Азербайджана в очередной раз прибегли к провокации, открыв огонь из огнестрельного оружия разного калибра в направлении армянских позиций, расположенных в районе армяно-азербайджанской границы в Сюникской области, особенно врайоне озера Сев лич (Черное озеро).

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, огонь противника был подавлен ответными действиями с армянских позиций. С армянской стороны пострадавших нет.

 

 


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