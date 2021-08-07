Экс-глава общины Татев объявлен в розыск

Комплексное расследование, проведенное в Сюникском областном управлении Следственного комитета РА, выявило ряд обстоятельств злоупотреблений, совершенных бывшим главой общины Татев Сюникской области.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Следственного комитета РА, по данным следствия, 62-летний житель Сюникской области с 2016 по 2021 год являвшийся главой указаннойобщины, используя свое служебное положение и вопреки интересам службы,находящийся на балансе муниципалитета экскаватор JCB, без заключения договоров предоставилООО, в 2018 году – на 20 дней, в 2019 году –на 40 дней, в 2020 году –на 45 дней, по 8 часов в день, за плату 15,000 - 20,000 драмов за час, Представитель ОООне выплатил в бюджет муниципалитета14,400,000 драмов (что повлекло серьезные последствия для общины), а принадлежащее муниципалитету и предназначенное для эксплуатации оборудования в указанные периоды дизтопливо на сумму 2.560.000 др. были присвоены.

Кроме того, бывший глава Татевалетом 2020 года около 40 часов использовалвышеупомянутое оборудование при строительстве собственного хлева, на что из общины было выписано около 320 литров дизтоплива, а около 400 000 драмов не было внесено в бюджет общины.

При совокупности полученных достаточных доказательств, 6 августа 2021 г. в отношении бывшего главы общиныТатев вынесено решение по пунктам 1 и 3 части 2 статьи 179,части 1 статьи 308 УК РА и статье 308 Уголовного кодекса РА.

Он объявлен в розыск в качестве обвиняемого по ч. 2ст. 308 Уголовного кодекса, в отношении негов качестве мера пресечения избранарест.

Принимаются необходимые меры для его розыска и предъявления к органу, ведущему производство.

Ведется расследование

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.