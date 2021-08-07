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МЧС предупреждает о высокой пожароопасности в некоторых районах Армении

МЧС предупреждает о высокой пожароопасности в некоторых районах Армении

Министерство по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что из-за весьма высокой температуры воздуха чрезвычайно пожароопасная ситуация ожидается в Араратской долине, в ее предгорьях, в предгорьях Вайоц Дзора, в долинных районах Сюникской области, а также в Ереване. 

Об этом Арменпресс  сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения. 

Днем 7 августа, 8-гоавгуста, 10-12-гоавгуста в некоторых регионах Республики Армения, а 9-го августа во второй половине дня – уже в большинстве регионов, ожидается гроза, местами возможен град. 

Ветер юго-западный, 5-10 м / с, во время грозы ожидается усиление ветра со скоростью 15-20 м / с.

Температура воздуха существенно не изменится. 

В Ереване с 7 по 12 августа вечером ожидаются кратковременные дожди, во время грозы ветер может усилиться со скоростью 18-20 м / с.


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