Слухи об эвакуации из московского аэропорта Шереметьево ложны
В московском аэропорту Шереметьево опровергли сообщение об эвакуации людей из аэропорта.
Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости,об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
"Работаем штатно. Эвакуацию не проводили", - сказали в пресс-службе.
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