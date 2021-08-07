Слухи об эвакуации из московского аэропорта Шереметьево ложны

В московском аэропорту Шереметьево опровергли сообщение об эвакуации людей из аэропорта.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости,об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Работаем штатно. Эвакуацию не проводили", - сказали в пресс-службе.