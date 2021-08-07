В Австралии крокодил напал на рыбачившего военнослужащего
13:25, 7 Август, 2021
Трехметровый крокодил напал на солдата, ловившего рыбу в реке Локхарт на северо-востоке Австралии.
Как передает Арменпресс, об этом сообщили в полиции штата Квинсленд.
Инцидент произошел недалеко от деревни Портленд-Родус, где группа австралийских солдат установила палатку для рыбалки. Один из солдат вошел в реку, где и на него напал крокодил. Находившийся неподалеку от него сослуживец попытался помочь, и совместными усилиями хищникаудалось отогнать.
Тем не менее военнослужащие получили различные увечья, у одного из них - черепно-мозговая травма.
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