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В Австралии крокодил напал на рыбачившего военнослужащего

В Австралии крокодил напал на рыбачившего военнослужащего

Трехметровый  крокодил напал на солдата, ловившего рыбу в реке Локхарт на северо-востоке Австралии. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщили в полиции штата Квинсленд.

Инцидент произошел недалеко от деревни Портленд-Родус, где группа австралийских солдат установила палатку для рыбалки. Один из солдат вошел в реку, где и  на него напал крокодил. Находившийся неподалеку от него сослуживец попытался помочь, и совместными усилиями хищникаудалось отогнать. 

Тем не  менее военнослужащие получили различные увечья, у одного из них - черепно-мозговая травма.

 

 

 


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