В Австралии крокодил напал на рыбачившего военнослужащего

Трехметровый крокодил напал на солдата, ловившего рыбу в реке Локхарт на северо-востоке Австралии.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в полиции штата Квинсленд.

Инцидент произошел недалеко от деревни Портленд-Родус, где группа австралийских солдат установила палатку для рыбалки. Один из солдат вошел в реку, где и на него напал крокодил. Находившийся неподалеку от него сослуживец попытался помочь, и совместными усилиями хищникаудалось отогнать.

Тем не менее военнослужащие получили различные увечья, у одного из них - черепно-мозговая травма.