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Цена на азербайджанскую нефть упала

Цена на азербайджанскую нефть упала

На мировом рынке упала цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light (CIF).

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает азербайджанское информационное агентство АПА, отметив, что цена на азербайджанскую нефть упала на 0,63 доллара (0,9%) и составила 70,92 долларов за баррель.

 

 


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