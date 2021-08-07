Землетрясение в 19 км к северо-востоку от села Бавра: оно ощущалось ив Шираке и Лори

Сейсмологическая сеть Территориальной службы сейсмической защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения 7 августа в 08:28часов по местному времени (04:28 часов —по Гринвичу) зафиксировала землетрясение магнитудой 3,5.

Координаты: 41.19 градусовсеверной широты с 44.02 ⁰ восточной долготы, в 19 км к северо-востоку от грузино-армянской приграничной зоны, село Бавра, Ширакская область.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, эпицентрземлетрясение на глубине10 км.

Сила землетрясения в эпицентре составила 4-5 баллов.

Толчки ощущались в селах Бавра, Зуйгахпюр Ширакской области –силой 3 балла, в городе Ташир Лорийской области - силой2–3 балла.