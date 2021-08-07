Литва заплатит по 300 евро нелегальным мигрантам, которые захотят вернуться домой

Нелегальные мигранты, прибывающие в Литву из Азии и Африки через Беларусь и согласившиеся вернуться домой, получат от властей Литвы по 300 евро.

Как передает Арменпресс, об этом заявила глава миграционного управления МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте.

«В аэропорту перед посадкой в самолет эти люди получат единовременное денежное пособие в размере 300 евро», - сказала она. Гудзинскайте сообщила, что если тот же человек снова появится в Литве, он больше не сможет получать такие льготы.

Эта сумма, предлагаемая правительствомЛитвы, значительно меньше суммы, которую нелегальные мигранты платят за незаконный въезд в эту страну. По данным СМИ, например, для многих иракцев это стоит более 10 тысяч евро.

В 2021 году на литовско-белорусской границе арестовано более 4000 нелегальных мигрантов, что в 50 раз больше, чем в прошлом году.