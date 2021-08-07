В международном почтовом грузе обнаружен препарат типа «метамфетамин»: возбуждено уголовное дело

Управление по борьбе с контрабандой продолжает бескомпромиссную борьбу с незаконным провозом наркотиков и психотропных веществ через границу Республики Армения.

Сотрудники Департамента по борьбе с контрабандой и Западного таможенного управления в международном почтовом отправлении недавно обнаружили белую наркотическую массу типа метамфетамина весом более 24 граммов, ввезенном из США в Республику Армения в почтовом обменном центре Айпост: она была спрятана в кармане спортивной куртки.

Об этом Арменпресс сообщили в отделе по связям с общественностью Комитета государственных доходов.

Сотрудниками Управления по борьбе с контрабандой и Службы национальной безопасности был проведен ряд неотложных оперативно-розыскных мероприятий. В частности, в результате оперативно-розыскного мероприятия «Контролируемая доставка - покупка», в одном из сервисных центров ЗАО «Айпост» обнаружен товар, содержащий «метамфетамин», ив отдел по борьбе с контрабандой был доставлен гражданин США К.Г., получивший этот товар. Он был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного в Следственном управлении Комитета государственных доходов по соответствующим статьям Уголовного кодекса РА.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.