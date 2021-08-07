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COVID-19: в Армении подтверждено 298 новых случаев

COVID-19: в Армении подтверждено 298 новых случаев

По состоянию на 11:00 часов 7 августа в Армении подтверждено 298 новых случаев заболевания коронавирусом, 218 граждан выздоровели, зарегистрировано 5 новых случаев  смерти. За сутки  было выполнено 6405 тестирований. Таким образом, общее количество тестов достигло 1 385 302.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

Всего подтверждено 231.923 случая заболевания коронавирусом, из которых 221 043 случаи излечения, а 4461 - смерти. В настоящее время лечение от коронавирусной болезни проходят 5115 пациентов. 

Отмечена также  смерть 1124 человек,которые болели COVID-19, но умерли от другого заболевания.


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