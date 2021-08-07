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У берегов Греции произошло землетрясение

У берегов Греции произошло землетрясение

Землетрясение силой 5,1 балла по шкале Рихтера произошло у побережья Греции. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился  на глубине 10,7 км.

Сообщений  о жертвах, повреждениях или цунаминет.


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