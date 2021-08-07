У берегов Греции произошло землетрясение

Землетрясение силой 5,1 балла по шкале Рихтера произошло у побережья Греции.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 10,7 км.

Сообщений о жертвах, повреждениях или цунаминет.