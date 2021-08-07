Токио-2020. Мужская сборная США по баскетболу -победительОИ в четвертый раз подряд

Сборная США выиграла Олимпийские игры в четвертый раз подряд.

Как передает Арменпресс, в первой четверти игры, которая проходила в спортзале «Сайтана Супер Арена» в пригороде Токио, сборная Франции была более сплоченной. Сборной США не хватало точных бросков.

Многократный чемпион ОИ – сборная Соединенных Штатов Америки, сумела выйти вперед по итогам первой четверти, завершив период с преимуществом в 4 очка - со счетом 18:22. Во второй четверти большой разницы в счете не произошло, США сохранили преимущество - 39:44. В третьей четверти команда США это преимущество увеличила на 8 очков․ Четверть завершилась со счетом 63:71. В последней четверти французы пыталась вернуть то, что они потеряли, но их усилия оказались тщетными.

Сборная США выиграла со счетом 82:87 и в четвертый раз подряд стала золотым призером Олимпийских игр.

Самым результативным баскетболистом матча стал член сборной США Кевин Дюрант—он набрал 27 очков.