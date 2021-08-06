Азербайджанские военнослужащие умышленно поджигаютземлижителей Ерасха. Омбудсмен РА

Азербайджанские военнослужащие умышленно поджигают имущество людей в непосредственной близости от села Ерасх Араратской области РА, а также прилегающие к ним земли.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил Защитник прав человека Армении Арман Татоян на своей странице в Facebook.

«Сегодня в офис Защитника прав человека РА поступилсигнал о том, что азербайджанские вооруженные силы ведут огонь из стрелкового мелко- и крупнокалиберного оружия в непосредственной близости от Ерасха, в направлении села. Село находится примерно в 1 км от азербайджанских позиций.

Обстрелы азербайджанских вооруженных сил грубо нарушают права жителей сел, прилегающих к Ерасху», - отметил Арман Татоян.

Он добавил, что из-за пожаров жители сел, прилегающих к Ерасху, не могут нормально проводить сельскохозяйственные работы. Кроме того, перестрелки и пожары нарушили мирную и нормальную жизнь жителей – особенно Ерасха.