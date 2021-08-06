В рамках сотрудничества Еревана и Степанакерта состоялись спортивные игры

4-6 августа в Ереване в рамках сотрудничества Ереван-Степанакерт прошли молодежные спортивные турниры по баскетболу (девочки и мальчики), волейболу (девочки) и боксу (в 8 весовых категориях).

Об этом Арменпресс сообщили в информационном управлении аппарата мэрии Еревана.

«Спортивное сотрудничество между Ереваном и Степанакертом началось еще в 2014 году, после чего каждый год спортивное сотрудничество между двумя столицами осуществлялось путем турниров по различным видам спорта.

В этом году впервые по 4 команды по каждому из трех видов спорта провели совместные тренировки для обмена опытом и установления дальнейших контактов. Состоялись товарищеские контрольные матчи. В спортивном зале ереванской Детско-юношеской комплексной спортивной школыАрабкира прошел турнир по баскетболу среди мальчиков. В спортзале Олимпийской деревни прошли игры по баскетболу среди девочек. Поединки по боксу прошли в спортзале Ереванского спортивного колледжа олимпийскогорезерва. Волейбольные игры девочек проходили в спортзале бывшего Центра спортивных сборных», - говорится в сообщении.

Согласно источнику, в предпоследний день мероприятия представители городских властей Еревана и Степанакерта наградили все команды-участницы кубками и медалями.

Для спортивной делегации Степанакерта была организована экскурсия по столице на автобусе «Ереван Сити Тур», добавив, что все расходы на мероприятие были покрыты . за счет средств предусмотренной бюджетом Еревана 2021 года на программу «Организация спортивных мероприятий» совместно с общественной организацией «Ереванский спорткомитет» и ООО «Аутсорс».