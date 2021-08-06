Армения примет участие в учениях ОДКБ «Нерушимое братство-2021»

Около 800 военнослужащих из шести стран, включая Армению, примут участие в миротворческих учениях Организации Договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство 2021», которые пройдут в Казани в ноябре.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новостисо ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа РФ.

Согласно источнику, в Казанском высшем танковом командном училище завершились заключительные штабные переговоры представителей стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности в рамках подготовки к совместным учениям Миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство-2021», которые состоятся на полигоне военного вуза в ноябре.

«Накануне военные делегации из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана провели рекогносцировку места практических действий, определили состав сил и средств, которые примут участие в учениях.Таким образом, всего в совместных практических действиях примут участие около 800 военнослужащих», - говорится в сообщении.

В учениях также будут задействованы 90 единиц техники вооруженных сил стран, в том числе вертолеты Ми-24 и Ми-8, самолёты Су-24МР и Су-34. В учениях также примут участие представители других министерств и ведомств стран-участниц ОДКБ.

По итогам переговоров был утвержден план практических действий войск (сил), выработаны решения по всестороннему обеспечению и соблюдению требований по недопущению распространения коронавирусной инфекции.