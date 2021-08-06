Степан Геворгян освобожден от должности первого замначальника оперативного управления Генштаба ВС РА

Указом президента Республики АрменияАрмена Саркисяна Степан Геворгян освобожден от должности первого заместителя начальника Главного оперативного управления Генеральног оштаба Вооруженных сил Республики Армения.

"Принимая за основание предложениепремьер-министра и в соответствии с частью 1 статьи 133 Конституции, а также пунктом 11 части 1 статьи 40 «Закона о военной службе и статусе солдата», освободить Степана ГЕВОРГЯНА от должности первого заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения», - как передает Арменпресс, говорится в указе президента.