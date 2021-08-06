Премьер Литвы поздравила Никола Пашиняна по случаю назначения на пост премьер- министра РА

Премьер-министр Литовской Республики Ингрида Шимоните направила поздравительное послание Николу Пашиняну по случаю назначения на пост премьер-министра Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в послании говорится:

“Хочу направить Вам самые теплые поздравления по случаю переназначения на пост премьер-министра Республики Армения.

Мандат, данный избирателями на последних выборах, свидетельствует о твердой поддержке армянским народом реформ, которые Ваша страна начала в течение последних нескольких лет. В стремлении построить процветающую, безопасную и демократическую Армению нет альтернативы демократическим принципам и реформам. Позвольте мне еще раз заявить о решимости Литвы поддержать Армению на этом пути. Литва всегда с энтузиазмом относилась к укреплению связей между Арменией и остальной Европой.

Реализация Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, вступившего в силу в этом году, может принести армянскому обществу более высокие стандарты демократии, более экологичную окружающую среду, а также лучшие возможности для бизнеса и образования. Уверена, что успехи Вашей страны, а также ее долгосрочные цели будут подтверждены на саммите Восточного партнерства этой осенью.

Литва поддерживает дружеские отношения с Арменией. В этом году мы отмечаем 30-летие с момента признания Литвой независимости Армении. Наша страна стала первой страной в мире, признавшей независимость Армении. Также отмечаем 30-летие установления наших дипломатических отношений, и мы полны решимости продолжать укреплять связи и дружбу между нашими народами.

Убеждена, что существует множество возможностей и стимулов для дальнейшего развития отношений между нашими странами в сфере бизнеса, культуры и других областях. Уверена, что партнерство, взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество между Литвой и Арменией и впредь будут развиваться в самом дружеском духе. Надеюсь, что с Вашим визитом в Литву в ближайшем будущем наши отношения еще больше укрепятся.

Желаю Вам и Вашему правительству всяческих успехов во всех начинаниях. Примите, пожалуйста, заверения в моем самом высоком уважении”.