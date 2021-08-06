Мы сможем работатьна основе глубокой дружбы между Италией и Арменией: Марио Драги - Пашиняну

Председатель Совета министров Итальянской Республики Марио Драги направил поздравительное послание Николу Пашиняну по случаю назначения на пост премьер-министра Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в послании говорится:

“Господин премьер-министр,



От имени правительства Итальянской Республики и от себя лично хочу передать Вам свои самые теплые поздравления по случаю Вашего назначения на пост премьер-министра Республики Армения и пожелать Вам успехов в деятельности правительства.

Уверен, что мы сможем работать вместе на основе глубокой дружбы, которая объединяет Италию и Армению, для укрепления наших двусторонних отношений во всех областях и продвижения перспектив мира, стабильности и развития для Вашей страны и всего кавказского региона.

Предстоящий государственный визит президента Саркисяна в Италию станет ценной возможностью для углубления нашего прекрасного партнерства в рамках отношений между Арменией и Европейским союзом.



Примите, пожалуйста, мои самые теплые пожелания”.