Омбудсмен РА представил министру обороны результаты работы Аппарата ЗПЧ относительно ВС

6 августа министр обороны Республики Армения Аршак Карапетян принял Защитника прав человека Республики Армения Армана Татояна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, Арман Татоян представил Аршаку Карапетяну результаты работы Омбудсмена,касающиеся Вооруженных сил, подчеркнув положительное влияние сотрудничества на выявление и анализ существующих проблем, а также важность их решений.

Согласно источнику, министр обороны Аршак Карапетян отметил важность работы Офиса Защитника прав человека—в частности, активное сотрудничество с соответствующими структурами Генштаба Минобороны РА.

«В ходе встречи обсуждались те вопросы, связанные с 44-дневной войной и послевоенной напряженностью границ, которые напрямую связаны с защитой прав человека», - говорится в заявлении.

Из Минобороны РАсообщили также: министр Карапетян подчеркнул, что в настоящее время в Вооруженных силах принимаются меры, направленные на укрепление дисциплины и повышение боеспособности войск, а также меры социальной защиты военнослужащих.

Защитник прав человека также сообщил, что Офисом проведено исследование по повышению роли офицеров в обществе, в рамках которого в настоящее время готовится соответствующий отчет.