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Ситуация на Ерасхском участке армяно-азербайджанской границы стабилизировалась. Минобороны РА

Ситуация на Ерасхском участке армяно-азербайджанской границы стабилизировалась. Минобороны РА

По состоянию на 18:00 часов 6 августа,обстановка на Ерасхском участке армяно-азербайджанской границы —после провокации, осуществленной азербайджанской стороной во второй половине того же дня, стабилизировалась.Пожар, возникший от выстрелов противника на промежуточнойтерритории между позициями, потушен. 

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения. 

Согласно источнику, пострадавших с армянской стороны нет.

6 августа около 12:10 часов  Вооруженные силы Азербайджана обстреляли армянские позиции на Ерасхском участке армяно-азербайджанской границы из огнестрельного оружия разного калибра, в результате чего от выстрелов противника на промежуточноймежду позициями, покрытой растительностью  территории возник пожар.В Минобороны РА заявили, что армянская сторона предпринимает контрмеры для подавленияогня противника.


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