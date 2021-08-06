Ситуация на Ерасхском участке армяно-азербайджанской границы стабилизировалась. Минобороны РА

По состоянию на 18:00 часов 6 августа,обстановка на Ерасхском участке армяно-азербайджанской границы —после провокации, осуществленной азербайджанской стороной во второй половине того же дня, стабилизировалась.Пожар, возникший от выстрелов противника на промежуточнойтерритории между позициями, потушен.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения.

Согласно источнику, пострадавших с армянской стороны нет.

6 августа около 12:10 часов Вооруженные силы Азербайджана обстреляли армянские позиции на Ерасхском участке армяно-азербайджанской границы из огнестрельного оружия разного калибра, в результате чего от выстрелов противника на промежуточноймежду позициями, покрытой растительностью территории возник пожар.В Минобороны РА заявили, что армянская сторона предпринимает контрмеры для подавленияогня противника.