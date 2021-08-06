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В приграничной зоне Грузия-Армения зафиксировано землетрясение

В приграничной зоне Грузия-Армения зафиксировано землетрясение

Сейсмологическая сеть Территориальной службы сейсмической защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения 6 августа в 16:49 часов  по местному времени (12:49 часов—по Гринвичу),в грузино-армянской приграничной зоне зарегистрировала землетрясение. Координаты: 41.19 градусов северной широты и 43,95 градусов восточной долготы, в 14 км к северо-востоку от села Бавра, глубина очага землетрясения — 10 км,  магнитуда—2,8.

Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на информацию Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения. 

Сила толчков землетрясения в эпицентре составила 3-4 балла. 

Землетрясение ощущалось в селах Норашен и Сарчапет Лорийской области —силой 2 балла.


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