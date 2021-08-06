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Поиск останков погибших военнослужащих в районе Варанды результатов не дал

Поиск останков погибших военнослужащих в районе Варанды результатов не дал

6 августа Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Арцах продолжила поиск тел погибших и пропавших без вести военнослужащихво время войны в Варандинском (Физулинском) районе.

Как  передает Арменпресс, на сайте ГСЧС Арцаха сообщается, что поиск результатов не дал. 

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предоставит дополнительную информацию о предстоящих направлениях поиска и их результатах. 

Таким образом, после  установления  режима  перемирия, с 13 ноября 2020 года в результате поисковых операций найдено и эвакуировано 1631 тело.

 


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