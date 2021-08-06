Поиск останков погибших военнослужащих в районе Варанды результатов не дал

6 августа Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Арцах продолжила поиск тел погибших и пропавших без вести военнослужащихво время войны в Варандинском (Физулинском) районе.

Как передает Арменпресс, на сайте ГСЧС Арцаха сообщается, что поиск результатов не дал.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предоставит дополнительную информацию о предстоящих направлениях поиска и их результатах.

Таким образом, после установления режима перемирия, с 13 ноября 2020 года в результате поисковых операций найдено и эвакуировано 1631 тело.