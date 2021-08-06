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Армянские миротворцы награждены за отличную службу и дисциплину

Армянские миротворцы награждены за отличную службу и дисциплину

Награжден армянский контингент, выполняющий миротворческую миссию в Ливане (командир контингента майор Карен Давтян).

Как  передает Арменпресс, в Министерстве обороны Республики Армения сообщили, что контингент  получил высокую оценку итальянского командования за безупречную службу и образцовую дисциплину, а также  награжден благодарственной грамотой.

 


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