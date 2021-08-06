Армянские миротворцы награждены за отличную службу и дисциплину
Награжден армянский контингент, выполняющий миротворческую миссию в Ливане (командир контингента майор Карен Давтян).
Как передает Арменпресс, в Министерстве обороны Республики Армения сообщили, что контингент получил высокую оценку итальянского командования за безупречную службу и образцовую дисциплину, а также награжден благодарственной грамотой.
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